Pozantı’ya "Kısırlaştırma Merkezi" kuruldu

Adana’nın Pozantı ilçesinde sokak hayvanlarının çoğalmasını kontrol altına almak amacıyla "Kısırlaştırma Merkezi" kuruldu.

Eskikonacık Mahallesi sınırlarındaki Orman İşletme Müdürlüğü’nden tahsis edilen 2 dönüm arazi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Pozantı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle kurulan Sokak Hayvanları Tedavi ve Kısırlaştırma Merkezi’nde, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılamasının yanı sıra tedavilerinin de yapılacağı belirtildi.

27 Eylül Pazartesi hizmet vermeye başlayacak olan merkezde, Pozantı Belediyesi ekipleri özellikle ilçe merkezinde ve 100 bin nüfuslu Akçatekir Yaylası’nda yaşayan sokak hayvanlarını toplayacak. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kurulan merkezde sokak hayvanlarını kısırlaştıracak. Pozantı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimleri ise kısırlaştırılan hayvanların belirli bir müddet bakımını gerçekleştirdikten sonra hayvanlar tekrar alındıkları yere bırakılacak.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Kısırlaştırma Merkezi’ni kurmak için uzun süredir çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Orman İşletme Müdürlüğü’nden 2 dönüm arazi tahsisi aldıklarını kaydeden Başkan Çay, "Alan üzerinde tesfiye çalışmalarımızı yaptık, çitlerimizi çektik ve sokak hayvanlarının kalacağı bölmeleri ayrı ayrı inşa ettik. Ekiplerimiz 2 gündür sokak hayvanlarını, uyuşturarak toplayıp kısırlaştırma merkezimizdeki kalacağı alana getirdi. Allah nasip ederse Pazartesi günü faaliyete geçirerek açılan bu merkezde ilk müdahalelerin yanı sıra kısırlaştırma, tedavi ve aşılama yapılacak ve ayrıca hayvanlar burada rehabilite edilerek, tekrar yaşam alanlarına bırakılacak" dedi.