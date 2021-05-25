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Pozantı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

Adana’nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıdaki davetliler ile sade bir törenle kutlandı.

ADANA 25.05.2021, 13:44
Pozantı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

Adana’nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıdaki davetliler ile sade bir törenle kutlandı.

Tören Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Pozantı İlçe Şehitliği ziyaret edildi.

Ziyarette Kaymakam Emrah Akduman ve Belediye Başkanı Mustafa Çay tarafından şehitlik anıtına birer buket çiçek bırakıldı. İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi tarafından okunan duanın ardından son etkinlik olan Belemedik Tabiat Parkı içerisinde bulunan Şehit Kasım Hoca Efendinin anıt mezarı ziyaret edilerek burada da yapılan duanın ardından kutlama programı son buldu.

Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenine, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Cumhuriyet Savcısı İsmail Şivka’da katıldı.
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