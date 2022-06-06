Pozantılılar açık hava sinema keyfi yaşayacak

Pozantı Belediyesi vatandaşları, Hacı Mustafa Gülü anısına Belemedik’te nostaljik sinema ile buluşturacak.

2 bin 500 filmlik arşivi olan merhum Hacı Mustafa Gülü’nün iş adamı oğlu Reha Gülü’nün konuyu Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’a iletmesiyle yazlık açık hava sinema gösterimi hayata geçirildi.

Babasından kalma çalışır durumda sinema gösterim makinesi olduğunu dile getiren İş adamı Reha Gülü, “Babamın bu zamana kadar biriktirmiş ve özenle bakmış olduğu bu filmleri ancak sanata değer veren Pozantı Belediyesi’nin Başkanı Mustafa Çay’ın sahip çıkacağını düşündüğüm için böyle bir fikirle geldim” dedi.

Pozantı’da bir ilke daha öncülük edecek olmanın onurunu yaşayacağını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Çay ise yaz akşamlarında ailelerin bir arada zaman geçirebileceklerine dikkat çekti. Vatandaşların soluklanacağı ve aynı anda duygusal güzelliklerin yanında kahkahalarla gülüp eğleneceği ’Açık Hava Sinema Günleri’ ile hanelere huzur, gönüllere mutluluk taşıyacaklarını ifade eden Başkan Çay, "Bu projeyi hayata geçirmemize 2 bin 500 filmlik arşivi ile ışık olan Merhum Hacı Mustafa Gülü amcamıza rahmet diliyorum. Onun anısını yaşatmak adına bizimle ortak bu projede emek ortaya koyacak olan sevgili oğlu Reha Ferhun Gülü kardeşime şahsım ve halkımız adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ben şimdiden çok heyecanlıyım. Nostaljik açık hava sineması keyfini güzel ilçemiz Pozantı’da vatandaşlarımıza yaşatmak, birlik ve beraberlik içerisinde açık hava sineması ile yaz akşamlarımızı yıldızların altında, huzurlu ve keyifli geçirmek için buluşuyoruz" diye konuştu.

Her cuma ve cumartesi akşamı Belemedik’te gerçekleştirecek film gösterimi ile eski yazlık sinema günleri yaşatılacak. Kendi özel araçlarıyla gelemeyenler için ise belediye önünde araç kaldırılacak.