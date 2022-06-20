Pozantı’da nostaljik sinema günlerine yoğun ilgi

Adana’nın Pozantı ilçesinde düzenlenen açık hava sinema günleri yoğun ilgi gördü.

Pozantı Belediyesi’nin Hacı Mustafa Gülü anısına Belemedik’te düzenlediği açık hava sinema günlerinin ilk gösterimi Türk Sinemasının unutulmaz oyuncularından Hülya Koçyiğit ve Tarık Akan’ın başrollerinde olduğu "Sev Kardeşim" filmi izletildi. İkinci gün ise Cüneyt Arkın’ın muhteşem oyunculuğuyla "Battal Gazi" filmi gösterildi. Her iki filmi de yüzlerce vatandaş izledi.

Etkinlikte geçmiş yıllardaki yazlık sinema geleneği de yaşatıldı. Sinema gösterimi yapılacak alan akkorlu lambalarla süslendi. Bununla birlikte cüzi bir fiyata patlamış mısır ve gazoz satıldı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Doğanın içerisinde patlamış mısır ve gazoz eşliğinde eski yazlık sinema geleneğini Pozantılı ve yaylacı vatandaşlara yaşattığımız için inanın çok mutluyum. Halkımızın ilgisi ve heyecanı bizim heyecanımızı bir o kadar artırırken kalbimizdeki mutluluğu da zirve yaptırdı. O kadar mutluyuz ki biz hayal ettik ve gerçekleştiriyoruz. Halkımız ise hayallerimize sahip çıkarak geçmişi bugün burada hatıra defterlerinden çıkarır gibi hatırladı. Bugün Belemedik Tabiat Parkında başlattığımız sinema günlerimizi ilerleyen zamanlarda gezici sinemaya dönüştürerek yaz ayında 150 bin nüfusa ulaşan Akçatekir Yaylamızda, yine ilçemizin diğer yoğun yerleşim yeri olan Kamışlı ve Aşçıbekirli gibi mahallelerinde gösterime sunarak, bu heyecanı ve mutluluğu binlerce kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.