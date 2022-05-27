Pozantı’da kurtuluş konseri

Adana’nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurtuluş konseri düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi önündeki açık alanda gerçekleştirilen halk konserinde, TRT sanatçılarından kabak kemane ustası Uğur Önür ve bağlama virtüözü Umut Sülünoğlu ikilisi sahne alan ilk sanatçılar oldu. Kurtuluş günü sebebiyle özel türküler seçen sanatçılar, konsere gelenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Konserin ikinci bölümünde ise Adanalı Anadolu rock sanatçısı Murat Kekilli sahne aldı. Söylediği şarkılarla Pozantılılara unutulmaz bir gece yaşatan Kekilli, kendi şarkılarına kısa bir ara vererek, Neşet Ertaş ve Barış Manço gibi usta sanatçıların şarkılarını da seslendirdi. "Gide Gide Bir Söğüde Dayandım" türküsünü de seslendiren Kekilli’yle, konsere katılan izleyiciler türküyü hep bir ağızdan söyledi. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Kekilli, aslen Ceyhanlı olmasına rağmen Pozantı topraklarında büyüdüğünü, Pozantı’nın suyunu içip ekmeğini yediğini söyleyerek değerinin kendisinde büyük olduğunu belirtti.

Konser sonunda sanatçılara birer buket çiçek ile teşekkür eden Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Pandemi sebebiyle iki yıldır Pozantı’mızın böylesine önemli bir günü olan kurtuluş gününü kutlayamıyorduk. İçimizdeki özlem büyüktü ve Allah nasip etti ki bugün çok güzel bir şekilde törenlerimizi yapıp konserimizin sonuna geldik. Şehitlerimiz olması sebebiyle sanatçılarımızın söyleyeceği şarkı ve türküleri doğru seçmeye çalıştık. Bir hatamız olduysa af ola diyorum. Tüm Pozantılı hemşerilerimin kurtuluş gününü kutluyorum” dedi.