Pozantı’da karla mücadele çalışmaları

Adana’nın Pozantı ilçesinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken; Pozantı Belediyesi ekipleri ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri gece geç saatlere kadar yol açma çalışmalarını sürdürdü.

Akşam saatlerinde başlayan beyaz bereket, özellikle yayla nüfus’un yoğun olduğu Akçatekir, Aşçıbekirli, Dağdibi, Fındıklı ve Bürücek mevkiinde etkili oldu.

İlçede kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara otoyolunun Akçatekir Yaylası mevkisinde Karayolları Müdürlüğüne ait iş makineleri ve belediye ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diğer yandan Karayolları ekipleri, kar yağan bölgelerde seyreden araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALLİNDE

Kar yağışının devam ettiği bölgelerde ekipler yoğun mesai çalışma gerçekleştildi. İlçe merkezinde yoğun olarak hissedilmese de özellikle yüksek dış mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yapılan çalışmalarda, yollar iş makineleri yardımıyla temizlerken Belediye başkanı Mustafa ÇAY;

"Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimler ve mahallelerimizde, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin kar küreme ve yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Sorumluluk alanımızdaki bölgelerde her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ulaşımda her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışıyoruz. Ekiplerimiz greyder ve kepçelerle yol açma çalışması gerçekleştirdi.Belediye olarak gece, gündüz teyakkuz halindeyiz. " dedi.