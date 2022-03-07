Pozantı’da Çocuk Festivali düzenleniyor

Adana’nın Pozantı ilçesinde 16-17 Mayıs tarihlerinde Çocuk Festivali düzenlenecek.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı haftası kapsamında Pozantı Belediyesi ile bir oyuncak firmasının ortaklaşa gerçekleştireceği Çocuk Festivali çerçevesinde, Gökbez Mahallesindeki ilçe stadına dev oyun alanları ve parkurları kurulacak. Pozantı Belediyesinin otobüsleri ile sabah saat 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bir buçuk saat aralıklarla taşıyacağı yüzlerle öğrenci, festivalde gönüllerince eğlenecek.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, konu hakkında bilgilendirmede bulunmak için Pozantı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız’ı makamında ziyaret ederek okul ve öğrencilerin yararlanma planlarını ayrıntılı konuşarak işbirliği anlaşmasına vardı.