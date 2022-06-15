Pozantı’da "Açık Hava Sinema Günleri" başlıyor

Pozantı Belediyesinin Hacı Mustafa Gülü anısına düzenlediği "Açık Hava Sinema Günleri" 17 Haziran Cuma günü başlıyor.

Belemedik Anıt Ağacı altında gerçekleştirilecek etkinliğin ilk gösterimi 17 Haziran Cuma günü saat 20.30’da “Sev Kardeşim” adlı sinema filmi ile başlayacak. 18 Haziran Cumartesi günü ise yine aynı saatte “Battal Gazi” filmi gösterilecek.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Haydi Pozantı, nostalji dolu bir eğlence ile sizi geçmişe götürecek, gazoz ve patlamış mısır eşliğinde açık havada akkorlu lambalar ve yıldızlar altında dede, anne, baba ve torunlarla çocukları aynı heyecanın içine çekiyoruz. Unutulanları unutturmamak, yaşamın zorluklarından bir nebze de olsa uzaklaşmak için şimdi sinema zamanı diyoruz.” dedi.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Belemedik’e ise aracı olmayan vatandaşlar için belediye önünden otobüs kaldırılacak.