Pozantı yılbaşından önce doğalgaza kavuşacak

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yılbaşı öncesi ilçeye doğalgaz verileceğini bildirdi.

Başkan Ça, doğalgaz firması yetkilileriyle yaptığı görüşmeler neticesinde yüklenici firmanın geçtiğimiz günlerde Pozantı’daki depolama alanına 2 adet tank montajı yaptığını söyledi. Ekiplerden aldığı bilgiye göre Aralık ayının sonunda yılbaşı öncesinde Pozantı ilçesine gaz verileceğini belirten Başkan Çay, Pozantı halkına şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.