Pozantı Kongresi’nin 102. yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Ağustos 1920’de Adana’nın Pozantı ilçesine gelişi ve Pozantı Kongresi’ni yapmasının 102’inci yıldönümü kutlandı.

Pozantı Kaymakamlığı ve Pozantı Belediye Başkanlığı Pozantı Kongresi’nin 102’inci yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Atatürk anıtı önünde Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın çelenk sunumuyla başlayan etkinlik, daha sonra İstasyon Meydanı’nda Atatürk’ün tren ile gelişinin temsili karşılama töreniyle devam etti.

Tören sunucusu Murat İnce, Atatürk’ün 5 Ağustos 1920’de Pozantı’da yaptığı konuşmayı bir kez daha okudu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Kaymakamı Hüseyin Aydın yaptı. Kaymakam Aydın, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçemize gelişinin 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Atatürk’ün Meclis Başkanı sıfatıyla katıldığı ilk ve tek kongre olan Pozantı Kongresi milli heyecanı artırmış, bağımsızlık yolunda bir ulus olarak kenetlenmenin de mihenk taşı olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nın en buhranlı günlerinde yapılan Pozantı Kongresi, Adana’nın ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunda kilit rol oynamıştır. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Pozantı Kongresi’nin 102. yıl dönümünde, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.