Pozantı-Çamardı karayolu ulaşıma açıldı

Adana’nın Pozantı ilçesinde çöken asfalt yol, yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Geçtiğimiz yıl çöken Pozantı-Çamardı karayolu, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonrası yapılmaya başlandı. Eylül ayında başlayan yol yapımı tamamlandı. Hazır hale gelen yol Ocak ayı itibariyle hizmet vermeye başladı.

Yolun açılması bölge sakinlerinin ulaşımına kolaylık sağladı.