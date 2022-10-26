Pozantı Belediye Meclisi greyder için olağanüstü toplandı

Adana’nın Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın daveti üzerine greyder alma yetkisi için belediye meclisi olağanüstü toplandı.

Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere sıfır Greyder alımı için, Başkan Mustafa Çay, belediye meclisini olağanüstü topladı. Toplantıya Ak Partili Meclis Üyesi Mehmet Say’ın mazeretli olması dışında tüm meclis üyeleri katıldı.

Pozantı Belediyesi bünyesinde bulunan eski model ve miadını doldurmuş bir adet greyder, son zamanlarda sık sık bozulması, parçalarının bulunamaması, bulunsa da pahalı olması sebebiyle yeni bir greyder alımı için belediye meclisi oy birliğiyle karara vardı.

Olağanüstü toplanan meclis üyeleri, konuyla ilgili Belediye Başkanı Mustafa Çay’dan bilgi aldı. Alınacak olan sıfır greyder, sanayi bakanlığından yetki belgesi alınarak KDV’den muaf tutulacak şekilde 3 milyon 879 bin 661 liraya 60 ay vade ile alınacak.

Olağanüstü toplanma sebebi ve greyder alımı için neden acele ettiklerini açıklayan Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Değerli meclis üyelerim biliyorsunuz ki elimizdeki greyder o kadar kötü durumda ki zar zor iş yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İller Bankasına borçlanma ile ilgili yazı yazdık ve yılbaşına kadar para olmadığından kredi kullanımının olmayacağını açıklamaları üzerine İller Bankasının denetim komisyonunda yer alan Ak Parti Adana Milletvekilimiz Sayın Tamer Dağlı Beyefendiye durumu izah ettiğimde finans işleri genel müdür yardımcısından randevu alarak görüşme sağladık. Derdimizi anlattığımızda ise anlayışla karşılayarak acilen meclis kararı alıp gerekli yazışmaları yapmamız istendi. Biz de meclisimizi bu nedenle topladık. Ayrıca ihale aşaması, teslim edilmesi derken biraz süre geçecek bu süre içerisinde de iş makinesinin fiyatına %20 zam gelecek. Biz de zamlı fiyattan almamak için acele ediyoruz. Biz hiçbir şeye karışmayacağız. Alacağımız iş makinesi Devlet Malzeme Ofisi üzerinden ihale edilerek yapılacak ve bize teslim edilecek” dedi.