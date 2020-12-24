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Polis her yerde korona tedbirlerini anlatıyor
Adana polisi halkı bilinçlendirip vaka sayısını düşürmek için her yerde vatandaşa korona virüs tedbirlerini anlatıyor.
ADANA 24.12.2020, 08:55
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Adana polisi halkı bilinçlendirip vaka sayısını düşürmek için her yerde vatandaşa korona virüs tedbirlerini anlatıyor.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde vaka sayıları azalmasına rağmen virüsün yayılmasını önlemek amacıyla mahalle, sokak ve işletmeleri gezerek virüsten nasıl kaçınılması gerektiğini anlatıyor.
Polis gittiği park, metro, hastane, taksici, berberde ve itfaiye müdürlüğünde neler yapılması gerektiğini anlatıp daha sonra broşür dağıtıyor. Vatandaşlar ise polisin vaka sayısını düşürmek ve hastanelerin yükünü azaltmak için vermiş olduğu bu çabanın çok önemli olduğunu söyledi.Korona virüsün yanı sıra vatandaşa hırsızlık, dolandırıcılık ve yankesicilik konularında da uyarılarda bulunulup bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
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