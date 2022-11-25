Polis, erkekleri "kadına el kalkmaz" diyerek uyardı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Yüreğir Aile İçi Büro Amirliği ekipleri kadınların yanı sıra erkekleri de "kadına el kalkmaz" sloganıyla uyardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliği ekipleri Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle sahaya çıkarak bilgilendirme yaptı. Aile içi ekipleri, kamu kurum ve tekstil fabrikasına giderek KADES’in tanıtımını yapıp, kadına şiddet konusunda bilgilendirme yaptı. Polisler sadece kadınları değil erkekleri de bu konu hakkında “kadına el kalkmaz” sloganıyla bilgilendirdi. Polis erkeklere broşür vererek eşlerine şiddet uyguladıklarında ne gibi kanuni zorluklarla karşılaşacaklarını sıraladı, kadınlara ise KADES uygulamasına indirip nasıl kullanacaklarını anlattı.