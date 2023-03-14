Polis deprem fırsatçılarına karşı vatandaşları uyardı

Adan polisi kentteki depremzedeleri tek tek ziyaret edip, “konteyner satışı ve devlet yardım yapıyor” bahanesiyle internet üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin vurduğu illerde devlet-millet işbirliği ile önce çadırkentler, ardından da konteyner evler kurularak aileler yerleştirilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar ise kendi arazilerine konteyner yerleştirmek için arayışlara girdi. Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar ise internet üzerinden konteyner satışı ve devlet para yardımı yapıyor bahanesiyle vatandaşları dolandırmaya başladı. Adana polisi de yaşanan dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçmek için depremzedeleri tek tek ziyaret edip uyardı. Polis, internetten alışveriş yaparken dikkat etmesi gereken hususları anlattı. Ayrıca polis devletin yardımları e-devlet üzerinden yaptığını bunun dışındaki yardımlara itimat edilmemesi, gönderilen linklere tıklanmaması gerektiğini belirterek bilgilendirdi.