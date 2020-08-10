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Polis ‘can dostları’ yalnız bırakmadı
ADANA POLİS SOKAK KEDİLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYARAK ONLARIN MAMA İLE KARNINI DOYURDU.
ADANA 10.08.2020, 08:35
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Sokak kedilerini yalnız bırakmayan Adana polisi, mama ile karınlarını doyurdu, sevip okşadı.
Çocukların boğulmaması için sulama kanalı önlerinde nöbet tutan, hasta çocuklara hastanede sürpriz yaparak moral veren, kimsesiz ve fakir çocuklara maddi yardım yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanları da ilgisiz bırakmıyor. Sokak kedilerini bulan ekipler, onlara tek tek mama verip karınlarını doyurdu, kucaklarına alıp sevip okşadı.
Polisin hayvan sevgisini vatandaşlar ilgi ve sempati ile izledi.
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