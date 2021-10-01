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"Piton döner" şubeleşerek büyüyecek

Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş, piton dönerin şubeleşerek büyüyeceğini söyledi.

ADANA 01.10.2021, 12:18
"Piton döner" şubeleşerek büyüyecek

Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş, piton dönerin şubeleşerek büyüyeceğini söyledi.

Seyhan ilçesinde dönercilik yapan Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1 buçuk metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını ise çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak ‘piton döner’ adını koydu.

Yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep alan Taş, önümüzdeki aylarda isim hakkı vererek yeni şubeler açacağını söyledi.

Öncelikli hedefinin Türkiye’de şubeler açmak olduğunu belirten Mehmet İkram Taş, "Türkiye’de şubeler açıldıktan sonra hedefimiz yurt dışı. Oradan da ciddi talep alıyoruz. 2022 yılı içerisinde yurt dışında piton döner olarak ilk şubemizi açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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