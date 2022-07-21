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Piton Döner, Kırgızistan’a şube açıyor

Adana’da yaptığı metrelik dönerlerle ünlenen ’Piton Döner’, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e şube açmaya hazırlanıyor.

ADANA 21.07.2022, 08:40
Piton Döner, Kırgızistan’a şube açıyor

Adana’da yaptığı metrelik dönerlerle ünlenen ’Piton Döner’, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e şube açmaya hazırlanıyor.

Seyhan ilçesinde dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1 buçuk metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını ise çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak ’Piton Döner’ adını koydu.

Sosyal medya sayesinde de binlerce kişiye ulaşan Taş, artan taleplere cevap vermek amacıyla Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde Turgut Özal Bulvarı’na ve Irak’ın başkenti Bağdat’a şube açıyor.

2 şubenin tadilatları sürerken Mehmet İkram Taş, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e şube açmak için görüşmelere başladı. Şubenin açılışı için çalışmaların başladığını söyleyen Taş, “İlk 2 şubemizin tadilatları tamamlanmak üzere. Kırgızistan içinde görüşmeler başladı. İnşallah en kısa sürede orada da olacağız” dedi.

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