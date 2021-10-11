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"Piton Döner" Adana Lezzet Festivali’ne damga vurdu

Adana’da bu sene 5’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne metrelik ‘piton döner’ damga vurdu.

ADANA 11.10.2021, 08:54
"Piton Döner" Adana Lezzet Festivali’ne damga vurdu

Adana’da bu sene 5’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne metrelik ‘piton döner’ damga vurdu.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde “Coğrafya Lezzettir” temasıyla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen ’Adana Lezzet Festivali’ne bu yıl yaklaşık 300 bin kişi katıldı.

Resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı festivale, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından misafirler geldi. Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş’ın metrelik piton döneri ise festival boyunca yoğun ilgi gördü.

‘Piton döner’ standı öğlen 12.00’dan gece 00.00’a kadar biran bile boş kalmadı.

Mehmet İkram Taş, yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep aldıklarını ifade ederek, "Bunu festivalde bir kez daha gördük. İnşallah önümüzdeki aylarda isim hakkı alarak yeni şubeler açacağız” dedi.

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