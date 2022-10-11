"Piton Döner" Adana Lezzet Festivali’nde yoğun ilgi gördü

Adana’da bu sene 6. düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde metrelik ’piton döner’ yoğun ilgi gördü.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen ve bu sene teması ’Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak’ olarak belirlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 7-9 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta düzenlendi. Festival alanına ise hem yurt içi hem de yurt dışından insanlar akın etti.

Adana Valiliği bugün festivale katılan kişi ve tüketilen et ve şalgam miktarını açıkladı. Valilik açıklamasına göre, “180 dönümlük alanda gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük gastronomi festivali olan 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne 667 bin kişi katıldı. Birbirinden farklı yüzlerce ürün ve lezzetin sunulduğu festivalde, 261 bin 500 kilo et, 196 bin 800 litre şalgam tüketildi” denildi.

Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş’ın metrelik piton döneri ise festival boyunca yoğun ilgi gördü.

‘Piton döner’ standı 12.00’dan gece 00.00’a kadar biran bile boş kalmadı.

Mehmet İkram Taş, yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep aldıklarını ifade ederek, "Bunu festivalde bir kez daha gördük. Önümüzdeki aylarda isim hakkı alarak yeni şubeler açacağız” dedi.