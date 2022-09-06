Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu (SBŞT) yeni sezonun perdelerini Adanalı ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Caner Cindoruk’un yönettiği “Parkta Güzel Bir Gün” adlı oyunla açmaya hazırlanıyor.

Kieran Lynn’nin yazdığı tek perdelik “Parkta Güzel Bir Gün” adlı komedinin yönetmenliğini, Beynelmilel, Kelebek, Elveda Katya, Gerdegan Mevsimi, Yabancı, Çalsın Sazlar, Ekşi Elmalar, Kor, Dar Elbise, İçerdekiler gibi sinema filmleri ile Yaprak Dönümü, Hanımın Çiftliği, Aramızda Kalsın, Muhteşem Yüzyıl, Kadın, Zemheri ve Sadakatsiz gibi TV dizilerindeki rolleriyle belleklerde iz bırakan Adanalı tiyatro ve sinema sanatçısı Caner Cindoruk yapıyor.

Y önetmen yardımcılıklarını ise Veysel Sadak ile SBŞT Genel Sanat Yönetmeni Tamer Gözüdeli üstleniyor.

Oyunun hafta sonunda Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen provasını Başkan Akif Kemal Akay ve belediye bürokratları da izledi.

Mehmet Kara, Taner Cindoruk ve Merve Konuk’un oynadığı, sınır, insan, aidiyet ve özgürlük konularının komedi diliyle ele alındığı tek perdelik oyunda politik kararların neden olduğu trajikomik olaylar çarpıcı bir dille izleyicilere aktarılıyor.

“Parkta Güzel Bir Gün”ün galası 21 Ekim’de Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak.