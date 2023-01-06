Özel okuldan Çukurova personeline indirim

Çukurova Belediyesi, eğitim alanında işbirliği yaptığı eğitim kurumlarına bir özel okulu daha ekledi. Adana Özel Uğur Okulları ile yapılan protokol gereğince Çukurova Belediyesi personelinin çocukları kayıt yaptırmaları halinde yüzde 40 indirimden yararlanabilecekler.

Okulun yöneticisi Hakkı Saygılı diğer yetkililerle birlikte Çukurova Belediyesi’ne gelerek Başkan Soner Çetin ile görüştü. Görüşmede okulun eğitim anlayışı ile eğitim düzeyi hakkında Başkan Soner Çetin’e bilgiler verildi.

Ardından Başkan Soner Çetin ve yönetici Hakkı Saygılı, Çukurova Belediyesi personelinin çocuklarının bu okuldan indirimli eğitim hizmeti almasını sağlayan protokolü imza altına aldı.

Başkan Soner Çetin, eğitim alanındaki işbirliklerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Böyle bir protokol imzalıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İmza törenine okulun diğer yöneticileri de katıldı.