Otomobil istimlak duvarına çarptı: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde istimlak duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Y. (27) yönetimindeki 34 LS 7879 plakalı otomobil, Feke istikametine giderken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak istimlak duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile yanında bulunan L.U. yaralandı. Yaralılar Cankur ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak 112 sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.