Otizmli çocuklardan resim sergisi

Adana’da otizmli çocuklar Özel Medline Adana Hastanesi bahçesinde resim sergisi açtı.

Özel Medline Adana Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Attila, Biz De Varız Destekleme Derneği, Gönüllü Anneler Topluluğu ile toplum yararına çalışan bir kulüp ile organize ettikleri serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu gibi sergiler, özel çocuklarımıza tanınan imkanlar, onların moral ve motivasyonunu artırmada önemli bir yere sahip. Bu etkinliklerin çocuklarımızın topluma kazandırılmasında önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Açtığımız sergi sayesinde hastaneye gelen hasta ve yakınları onların yaptığı resimleri görebilecek, çocuklarımız adına bir farkındalık oluşturmuş olacak” dedi.

Toplum yararına çalışan kulüp başkanlarından Dr. Fatma Akdoğan ise özel çocuklar için farkındalık oluşturmanın önemine değinerek sergiye verdiği destekten dolayı Özel Medline Adana Hastanesi’ne teşekkür etti.

Sergi, 28 Nisan Çarşamba tarihine kadar açık kalacak.