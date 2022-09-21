Otelin organik atıkları toprağa geri kazandırılıyor

Yüreğir Belediyesi ile imzalanan protokol çerçevesinde kentteki bir otelin organik atıkları toprağa geri kazandırılacak.

Yüreğir Belediyesi Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi çerçevesinde otelin organik atıklarının kompostlanarak toprağa geri kazandırılmasını amaçlayan protokol, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile otelin genel müdürü Can Akşit arasında imzalandı.

Yapılan işbirliği çerçevesinde, otelin mutfağından çıkan organik atıklar ve peyzaj alanından kaynaklanan budama atıkları, Yüreğir Belediyesi Biyobozunur Atık Tesisi’nde kompostlanarak toprağa geri kazandırılacak.

Sürdürülebilir ve yeşil odaklı geri dönüşüm projeleri ile Adana için önemli adımlar attıklarını kaydeden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ‘Biyobozunur Atık Projesi’ çerçevesinde 1 yılda yaklaşık 4 bin ton kompost ürettiklerini söyledi.