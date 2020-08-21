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Osmanlı paşasının torunu Lyoen, Adana’da hayatını kaybetti
OSMANLI SULTANI 2'NCİ ABDÜLHAMİD DÖNEMİNİN BAHRİYE NAZIRI HASAN HÜSNÜ PAŞA'NIN TORUNU MUALLA EMİNE DANYERİ LYOEN,(SOLDA) YANINDA KALDIĞI SULTAN 2'NCİ ABDÜLHAMİD'İN SOYUNDAN GELEN YEĞENİ AYŞE ADİLE NAMİ OSMANOĞLU TARS'IN (SAĞDA) ADANA'DAKİ EVİNDE 101 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.
ADANA 21.08.2020, 14:56
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Osmanlı Sultanı 2’nci Abdülhamid döneminin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa’nın torunu Mualla Emine Danyeri Lyoen, yanında kaldığı Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan gelen yeğeni Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars’ın Adana’daki evinde 101 yaşında hayatını kaybetti.
Adana’daki evinde hayatını kaybeden Lyoen, ölünce İstanbul Eyüpsultan’daki Hasan Hüsnü Paşa Türbesi’nde dedesinin yanına defnedilmek istediğini söylemişti.
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