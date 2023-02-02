Ormanın gözleri... 5 bin hektarlık alanı kesintisiz gözetliyor

Adana’da orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynayan otomatik yangın gözetleme kulesi, 5 bin hektar alanı 7/24 kesintisiz gözetliyor.

Otomatik yangın gözetleme kulelerinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen ’Ormanın Gözleri’ projesi çerçevesindeki insansız yangın gözetleme kulesi Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Balcalı Orman İşletme Şefliği yerleşkesine yapıldı.

Balcalı Orman İşletme Şefliği yerleşkesinde bulunan, İnsansız Orman Yangın Gözetleme Sistemi ile Adana’nın akciğerleri konumundaki başta Seyhan Baraj Gölü Havzası ve Çukurova Üniversitesi Kampüsü olmak üzere yaklaşık 5 bin hektar orman alanı 7/24 kesintisiz gözetleniyor. Sistem, herhangi bir yangın anında yangının koordinatlarını ilgili kişilere otomatik olarak bildirerek yangına en kısa zamanda müdahale edilmesine imkan sağlıyor.