Orman köylerinde 389 aileye 21 milyon TL kredi desteği

Adana Orman Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Orköy programı çerçevesinde orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi çalışmalarıyla Ağustos ayı sonu itibariyle, Adana ve Osmaniye illerinde 78 farklı orman köyünde 389 aileye toplam 21 milyon TL kredi desteği sağladı.

Ödenen kredilerin yüzde 20’sinin hibe geri ödemelerin ise faizsiz olduğu desteklemelerle yıl sonuna kadar bu rakamın 26 milyon TL’yi aşacağı belirtildi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, bu tür desteklerin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğini belirterek, "orman köylüsüne yapılan mekanizasyon destekleri ile orman üretim çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak iş gücünde kolaylık sağlanacağını, işlerin zamanında ve tekniğe uygun şekilde yapılmış olacağını ifade etti. Yılmaz, “Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğümüzün hedef ve politikaları çerçevesinde 44 farklı orman köyünde orman emvali üretiminde makine desteği sağlayarak 130 aileye toplam 12 milyon kredi desteği verdik. Bunun yanında 35 köyde 45 aileye traktör, 12 köyde 75 aileye motorlu testere, 9 köyde 10 aileye sürütücü (tambur), 26 köyde 103 aileye süt koyunculuğu, 8 köyde 29 aileye süt sığırcılığı, 3 köyde 125 aileye dam örtüsü (trapez saç), 1 köyde 2 aileye çilek yetiştiriciliği kredi desteği sağladık" dedi.