ORKUT Arama Kurtarma Timi kuruldu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Timi (ORKUT) 6 haftalık eğitiminin ikinci etabını tamamladı.

Toplam 12 kişiden oluşan Orman Arama Kurtarma Timinin başında bir işletme şefi bulunuyor. Orman yangınları esnasında ihtiyaç duyulacak arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak tim, ayrıca sel, deprem, heyelan gibi afetlerde de görev yapacak.

Adana Afad İl Müdürlüğü tarafından Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerde ORKUT ekibine, Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi ile ilk yardım temel bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları gibi konularda teorik eğitimlerin yanında uygulama ve pratiklik eğitimleri de verildi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, ORKUT ekibinin ihtiyaç halinde orman yangınlarında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahalede aktif rol oynayacağını belirterek, "ORKUT, zorlu arazi şartlarında gerek yangına müdahale, gerekse kurtarma operasyonlarını gerçekleştirebilecek eğitim ve beceriye sahip. Adana Orman Bölge Müdürlüğü olarak eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekibimiz yangınla mücadelenin yanında tüm ormancılık faaliyetlerimizde de görevler üstleniyor" dedi.