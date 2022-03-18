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Orhan Kemal Edebiyat Festivali başladı

Çukurova Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Orhan Kemal Edebiyat Festivali başladı.

ADANA 18.03.2022, 16:10
Orhan Kemal Edebiyat Festivali başladı

Çukurova Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Orhan Kemal Edebiyat Festivali başladı.

Açılış kurdelesi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve edebiyatçılar tarafından hep birlikte kesildikten sonra Mustafa Yıldız’ın hazırladığı Uluslararası Orhan Kemal Karikatür Sergisi ve Tahir Şilkan ile Mazlum Vesek’in hazırlığı Emek Romanları Sergisi gezildi.

Fuayedeki bu etkinliklerin ardından Orhan Kemal Kültür Merkezine geçildi. Burada Adana Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan Çok Sesli Koro muhteşem bir konser verdi.

Geçen ay hayatını kaybeden Adanalı sanatçı Salih Bolat anısına hazırlanan belgeselin izlenmesinin ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, Orhan Kemal’in insanların gönlünde yaşadığını vurguladı. Öğütçü, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e vefa örneği gösterdiği için teşekkür ederek, “Bu yıl 4’üncüsü yapılıyor. Umarım bizden sonra 40 yıl bu etkinlikler yapılır” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, en çok heyecanlandığı etkinliklerin kültür sanat faaliyetleri olduğunu söyledi. 2014’te göreve geldiğinde Çukurova’yı kültür sanat kenti yapma konusunda iddialı olduğunu belirten Başkan Çetin, “Olağan belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yapsanız da Çukurova halkı için yeterli değildir. Biz de bu anlayışla kültür sanat etkinliklerine ağırlık verdik. Bunlardan biri de Orhan Kemal Edebiyat Festivali. Bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. İlk 3 festivalde çok önemli isimleri konuk ettik; okurlarla ve Adanalılarla buluşturduk. Her geçen yıl festivalimiz üzerine koyarak devam etti” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, pandemi nedeniyle 2 yıldır festivali yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Koronavirüs salgını hayatın her alanında olduğu gibi kültür sanat alanında da insanları birçok şeyden mahrum bıraktı. Ara verdiğimiz süreyi kapatmak istercesine bu yıl festival için çok büyük çaba harcadık ve arkadaşlarımız büyük emek verdiler” dedi.

Türk Edebiyatının büyük ismi, Adanalı Orhan Kemal’in adına yakışır bir festival olacağına inandığını ifade eden Başkan Çetin şöyle devam etti:

“Buna katkı koyan tüm edebiyatçılara teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Burada ismini sayamayacağım çok sayıda değerli yazar ve şair festival boyunca bizlerle birlikte olacaklar. Söyleşiler, imza günleri ve atölye çalışmaları ile kültür sanat hayatımıza katkıda bulunacaklar, yaşantımızı daha anlamlı kılacaklar. 3 gün boyunca zengin bir içerikle devam edecek festivalimizin başarılı ve amacına uygun şekilde geçeceğine inanıyorum."

Açılış programının ardından festivalin ilk gününde ilk etkinlik Edebiyattan Sinemaya konulu söyleşi oldu. Moderatörlüğünü Vedat Akdamar’ın yaptığı söyleşide Tamer Levent ve Burak Tamdoğan katılımcı olarak yer aldı.

Tamer Levent ve Işık Öğütçü’nün imza etkinliğinin ardından günün ikinci söyleşisinin moderatörlüğünü Selda Kaya yaptı. Orhan Kemal Senaristliği ve Kayıp Senaryolar konulu söyleşiye Işık Öğütçü, Mazlum Vesek ve Nevzat Hız konuşmacı olarak katıldı.

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