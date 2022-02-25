Öğretmenlik yaptığı okula 38 yıl sonra genel müdür olarak geldi

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Adana’da 1984 yılında öğretmenlik hayatına başladığı İsmet İnönü Meslek ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Şener, bir dizi toplantılar gerçekleştirmek üzere geldiği Adana’da 1984 yılında öğretmenlik hayatına başladığı İsmet İnönü Meslek ve Teknik Anadolu Lisesini de unutmadı. Şener, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile birlikte okulu ziyaret etti. 38 yıl sonra mesleğe başladığı okula gelip gezen Şener duygusal anlar yaşadı. Şener, bu ziyaretin kendisi için çok anlamlı olduğunu 38 yıl önceki anılarının canlandığını şimdilerde meslek okullarının geliştirilmesi için çalışmalar yaptığını söyledi.

Okul Müdürü Ayşe Türkoğlu da ziyaretten dolayı çok memnun kaldıklarını ifade etti. Şener, okulu gezip öğrencilerle bire bir ilgilendi. Şener’e çiçek takdim edildi.