Öğretmenlerden karma sanat sergisi

Adana’da öğretmen karma sanat sergisi açtı.

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı çerçevesinde düzenlenen karma sanat sergisinin açılışını Adana Valisi Süleyman Elban gerçekleştirdi. Vali Elban, sergilenen öğretmenlerin el emeği göz nuru eserlerini tek tek inceleyerek bilgiler aldı.

Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Elban öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Öğretmenlik mesleğinin öneminden bahseden Vali Elban, dünyanın en kutsal mesleğinin öğretmenlik olduğunu, öğretmenliğin insana şekil veren bir sevgi mesleği olduğunu söyledi.

Adana Müzesi Fuaye Alanında düzenlenen karma sergide; Adana’da görevli öğretmenlerin yapmış olduğu toplam 61 adet fotoğraf ve resim çalışması bulunuyor.