Öğrencilere ücretsiz sebze meyve

Yüreğir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği ile öğrenciler için ‘Manavbank’ projesini hayata geçiriyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir’de ikamet eden ve bu yıl üniversiteyi kazanan gençlere sunduğu 1000 TL’lik eğitim desteğinin ardından şimdi de ihtiyaç sahibi üniversiteli gençlere yönelik Manavbank projesini Adana’ya kazandırıyor.

Manavbank projesi ile öğrencilere bedelsiz sebze ve meyve dağıtılacak. Bu çerçevede büyük market zincirlerinin gün sonunda yenilebilen ama mecburiyetten reyondan kaldırdıkları sebze ve meyveleri, gönüllülerden, pazar ve halden gelen meyve ve sebzeler, bölgemizdeki iki büyük üniversitede kurulacak soğuk zincir reyonları ve küçük manavlar aracılığıyla öğrencilere ücretsiz ulaşımı sağlanacak.

Projenin protokolü Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay tarafından imzalandı.

“Gençlerimizin yanındayız”

Proje ile bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Gençlerimizin her koşulda yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Manavbank projemiz ile gönüllüler tarafından getirilen veya halden, büyük zincir marketlerden gelen gıdaları hijyen kuralları çerçevesinde üniversitelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bedelsiz olarak sunacağız. Şehrimizin iki güzide üniversitesine ve kıymetli rektörlerimize işbirliği ve destekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Gençlerimiz bizim için çok kıymetli”

Göreve geldikleri günden itibaren öğrenci memnuniyetini yüksek tutmaya çalıştıklarını ve bu yönde çeşitli işbirliği protokollerini imza altına aldıklarını ifade eden Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, “Geleceğimiz olan gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Bu anlamda Üniversitemiz ve Yüreğir Belediyesi işbirliği ile hayata geçireceğimiz Manav Bank Projesi için Başkan Sayın Fatih Mehmet Kocaispir olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ise öğrenciler için hayata geçirilen güzel bir projenin paydaşı olmaktan memnun olduklarını dile getirdi.