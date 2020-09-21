Öğrencilere maske ve çocuk kiti, okullara dezenfektan
SEYHAN BELEDİYESİ AÇILAN OKULLARIN ÖNÜNDE ÇOCUKLARA MASKE VE İÇİNDE SU, MEYVE SUYU, BİSKÜVİ VE KEK’İN OLDUĞU “ÇOCUK KİTİ” DAĞITTI.
Adana’da 2020-2021 eğitim-öğretim sezonu, anaokulu ve 1. sınıflar için kademeli ve haftada 2 gün olarak başladı. Seyhan Belediyesi de açılan okulların önünde çocuklara maske ve içinde su, meyve suyu, bisküvi ve kek’in olduğu “çocuk kiti” dağıttı. Ayrıca; okul yöneticilerine de dezenfektan, siperlik, maske ve kolonya verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulunun onayının ardından pandemi nedeniyle uzun süredir gerçekleşmeyen yüz yüze eğitimi, anaokulu ve 1. sınıflar için kademeli olarak başlattı. İlk okul günü, pandemi kurallarının alındığı okullara gelen anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerini kapıda Seyhan Belediyesi ekipleri karşıladı. Aileleriyle birlikte okula gelen çocuklara maske ve içinde su, meyve suyu, bisküvi ve kek bulunan “çocuk kiti” dağıtıldı.
Seyhan Belediyesi, 30’ar dakikalık 5 etkinlik saatinin gerçekleştirileceği sınıfların dezenfektasyonunun sağlanması için idarecilere, dezenfektan, kolonya, siperlik ve maskeden oluşan malzemeleri teslim etti.
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