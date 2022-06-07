Öğrencilere destek için bir araya geldiler

Kozan Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜD) öğrencilere destek olmak için etkinlik düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı karşına kurulan alanda dernek üyeleri hazırladıkları yiyecekleri satışa sunarak ziyaretçileri ağırlıyor. Öğrenciler yararına düzenlenen etkinlikte 10 gün boyunca Adana kebap, közde alabalık, ev yemeği ve börek günleri düzenlenerek satışa sunuluyor.

Etkinliğin gelirinin öğrencilerin spor, eğitim alanlarında kendilerini geliştirmesi için kullanacağını söyleyen ÇEKÜD Başkanı Halit Sönmez, “Bir çok lezzeti ziyaretçilerimize sunuyoruz. Sivas Köfte günleri, Adana Kebap günleri, kadınlarımızın hazırladığı ev yemekleri, tatlıları satışa sunduk. Elde edilen tüm gelir öğrencilerimizin spordan sanata eğitim alanında kullanmaları için destek oluyoruz. Etkinliğimize ilgi yoğun 15 Haziran’a kadar herkesi bekleriz" dedi.