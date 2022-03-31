Öğrenciler yaptıkları robotları tanıttı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Yaltır Kardeşler Ortaokulu "Gezici Kodhane" projesi kapsamında öğrenciler tarafından üretilen birbirinden farklı özellikli robotlar ve programlar görücüye çıktı.

Yaltır Kardeşler Ortaokulu, Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Gezici Kodhane" projesi kapsamında Proje Koordinatörü Canan Öztürk ile öğrenciler tarafından üretilen robotlar ve programlar düzenlenen sergiyle tanıtıldı. Okulun konferans salonundaki sergide öğrenciler tarafından üretilen, elektronik kartlar ile meyve piyanosu, arduino mesafe ayarlı meyve piyanosu, engelden kaçan, çizgi izleyen ve sumo güreşi yapan robotların yanı sıra kodlama oyunları tanıtıldı.

Proje tanıtımına Ceyhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abbas Şengül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Remzi Varan ve Hasan Bülbül’ün yanı sıra öğretmenler, okul müdürleri ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

Katılımcılara teşekkür eden okul müdürü Mustafa Kemal Biter, proje koordinatörü Canan Öztürk öğretmenimizi ve öğrencileri başarılı çalışmalarından ötürü tebrik etti.