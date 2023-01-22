Öğrenciler karnelerini alıp Başkan Çetin’e getirdi

Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde devam eden minikler Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e güzel bir sürpriz yaptı. Kreş öğrencileri ilk yarının bitimi dolayısıyla aldıkları karnelerini alarak Başkan Soner Çetin’e getirdiler. Öğrencilerin bu Halk Gününde sürpriz yaptığı Başkan Soner Çetin de kutladığı öğrencileri hediyeler vererek sevindirdi.

Her hafta halk günü uygulamasıyla halkın karşısına çıkan ve onların sorun, şikayet ve önerilerini dinleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bu hafta güzel bir sürprizle karşılaştı.

Orhan Kemal Kültür Merkezinde vatandaşların sorularını cevaplandırıp, sorunlarına çözüm üreten Başkan Soner Çetin, bir anda karşısında Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde eğitim gören minikleri buldu. ilk dönemin sona ermesiyle karnelerini alan minikler, Başkan Soner Çetin’e koştu. Öğrencilerin gelmesiyle bir anda salonda coşkulu bir atmosfer oluştu. Başkan Soner Çetin’e küçük hediyeler veren, karnesini gösteren ve fotoğraf çektiren kreş öğrencileri güzel görüntüler oluşturdu.

Veliler de tek tek söz alarak kreşlerden dolayı Başkan Soner Çetin’e teşekkür ederek, kreşlerin verdiği eğitimden ve öğretmenlerin yaklaşımlarından övgüyle söz ettiler. Veliler, kreşlerin çalışan anneler açısından öneminin altını çizdikleri konuşmalarında Başkan Soner Çetin’den kreşlerin sayısının artırılmasını istediler. Başkan Soner Çetin de kutladığı kreş öğrencilerine tek tek oyuncak hediye etti.

Öte yandan karnesini Başkan Soner Çetin’e getiren sadece Gülen Yüzler Semt Kreşleri öğrencileri değildi. Özel Gündoğdu Okulları öğrenci meclisinde yer alan öğrenciler de Halk Gününde Başkan Soner Çetin’e teşekkür ettiler. Gençlik Meclisi toplantılarını Belediye Meclisi Salonunda yapacaklarını belirten öğrencileri kendilerine bu olanağı sağlayan Başkan Soner Çetin’e teşekkürlerini ilettiler.

Öğrencilerin ziyaretlerinden dolayı renkli görüntülere sahne olan Halk Günü toplantısı Başkan Soner Çetin’in vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini dinlemesiyle devam etti.