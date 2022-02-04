Öğrenciler doğa ile iç içe sınavlara hazırlanıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde sınav hazırlığındaki öğrenciler Kozan Belediyesi’nin ev sahipliğinde doğa ile baş başa kamp yaptı.

Özel Eğitim Kurumları Ortaokul Şubesi Müdürü Enver Mesut Artış, Kozan Belediyesi Düşler Alemi Sosyal Tesislerinde yaklaşık 150 öğrenciyi 3 günlük kampa aldıklarını söyledi. Artış, "Öğrencilerimiz ile birlikte sorularımızı çözüp doğa içerisinde baraj gölü manzarası ile böyle güzel bir günde rahat rahat hem soru çözüyoruz, hem de öğrencilerimiz eğleniyorlar" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’da, Kozan Barajı, Düşler Alemi, Dağılcak gibi Kozan’ın bir çok yerinin kamp yapmaya uygun olduğunu belirterek, “Öğrencilerimiz ve özel öğretim kurumlarından talep gelince bizde Düşler Alemi Sosyal Tesislerimizi tahsis ettik. Doğa ile baş başa yürüyüş yapabilecekleri oynayabilecekleri oyun alanları ve ders çalışacakları alanlar ile güzel bir vakit geçirdiler" diye konuştu.