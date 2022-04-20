Öğrenci ve öğretmenlerden çevreci proje

Adana Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri "Sahip olduklarımızı etkili bir şekilde kullanalım" isimli proje kapsamında Türkiye ile birlikte 3 ülkeye gidilerek ekoloji, bio çeşitlilik, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konularda farkındalık oluşturacak.

Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için kolları sıvadı. Okul öğretmen ve öğrencileri bu farkındalığı sadece Adana’da değil tüm Avrupa ülke öğrenci ve öğretmenleriyle paylaşmak için e-Twinning kapsamında "Sahip olduklarımızı etkili bir şekilde kullanalım" isimli proje hazırladı. Proje kurucu üyesi okulun İngilizce Öğretmeni Fatma Ünal, Türkiye ile birlikte 3 Avrupa ülkesi ve 8 okulun projeye ortak olduğunu yapılmakta olan çalışmalarla ekoloji, bio çeşitlilik, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçlamadıklarını söyledi. Ünal bu farkındalıklar neticesinde kaynakları etkili bir şekilde kullanarak sürdürülebilir bir yaşam tarzı kazandırmak istediklerini belirterek, “Böylece gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefindeyiz. Bu amaçlar doğrultusunda yapacağımız aktiviteler ile öğrencilerimizin dil ve bilişim yetkinlikleri gelişecektir” dedi.

Bu proje çerçevesinde öğrenci ve öğretmenler Avrupa ülkelerine giderek bu konular hakkında görüş alışverişinde bulunacak.