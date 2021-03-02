Ocak başında kebap ciğer keyfi

Adana’nın Kozan ilçesinde ciğerci, kebapçı ve şırdancı esnafı aylar sonra korona virüs tedbirleri kapsamında işyerlerinde müşteri ağırlamanın sevincini yaşadı.

Ciğerci Mehmet Bağrıyanık, pandemi nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, "Olması gerektiği gibi yasaklara uyduk ve şuan iş yerimizi maske mesafe hijyen kuralları çerçevesinde açtık. İlgi yoğun çok mutluyuz” dedi.

Sabah kahvaltısı için közde ciğer yemek için ciğerciye gelen Ekrem Açıkgöz, "Ocakbaşı başka bir şey. Güzel ciğer var ayran şalgam bedava çok mutluyuz” diye konuştu.

Esnaflardan Gökçen Bağrıyanık ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Çok mutluyuz. Beklediğimiz bir şeydi. Zor günler yaşadık. Bize bayram havasında bir gün yaşattılar" dedi.

Murat Mercan ise şırdana yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Artık görev bize düştü. Yasakların geri gelmemesi bizim elimizde. Kurallara uyarsak. Maske, mesafe, temizlik çerçevesinde hizmet vereceğiz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.