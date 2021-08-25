Nuri Çomu Vakfı’nda gelenek değişmedi

Eğitim, sağlık, kültür ve manevi değerler ile yaptırdığı camiler, okul, köprü ve hayır hizmetleriyle tanınan Nuri Çomu Vakfı, her yıl Muharrem ayında düzenlediği aşure günü etkinliği geleneğini devam ettirdi.

Merhum Hacı Nuri Çomu’nun adını taşıyan camide pandemi koşullarına dikkat ederek gerçekleştirilen aşure günü etkinliğine bin 500 kişi katıldı.

Nuri Çomu Vakfı Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, Seyhan Müftülüğü’yle birlikte gerçekleştirilen aşure günü etkinliğinde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “4’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize bizi kavuşturan Allah’a şükrediyoruz. Bolluk ve bereketin simgesi aşure etkinliğinin İslam dünyasına ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

Hacı Nuri Çomu Camii cemaatinin katıldığı aşure günü etkinliğinde Adana İl Müftü Yardımcısı Ahmet Hilmi Hazır ve Seyhan Müftüsü Mehmet Yaman da dualarıyla katkı sağladı. Nuri Çomu Vakfı Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, etkinlikte aşure kazanından hazır bulunanlara aşure ikram etti.