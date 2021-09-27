Neşet Ertaş Çukurova’da anıldı

Ünlü Halk Ozanı Neşet Ertaş, Çukurova Belediyesi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi’nin birlikte düzenlediği etkinlikle anıldı.

UNESCO’nun 2021’i Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran yılı ilan etmesi dolayısıyla Çukurova Belediyesi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın ortak etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikte konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Anadolu’nun bu değerlerine her zaman sahip çıktıklarını ve bundan sonra da sahip çıkacaklarını söyledi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez de, nice halk ozanının Anadolu’yu aşarak dünya insanlık tarihine insan olmanın erdemini öğretmeye çalıştığını belirtti.

Neşet Ertaş’ın “Varsa bir noksanlık ben kendi özümü yoklarım” sözünü hatırlatan Geçmez, “Aslında bütün mesele insanın kendi özünü yoklama meselesidir. Neşet Ertaş ‘Abdal Hakka hayran olandır’ demiştir. Ayrımcılık ötekileştirme dünyanın her kötü şeyidir. Neşet Ertaş bize insan olmayı öğretmiştir. Ruhu şad olsun, devri daim olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kırşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Abdallar Grubu konser verdi.

Grup Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi.

Konser sonrası Başkan Soner Çetin, Ercan Geçmez ve Saim Yılmaz Abdallar Grubu üyelerine çiçek verdi.