Mustafabeyli’de dip bucak temizlik

Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağında Mustafabeyli Mahallesinde dip bucak temizlik yaptı.

Mustafabeyli mahallesinin tüm evlerini tek tek dolaşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Ekiplerim ile bugün Mustafabeyli mahallesindeyiz. Sizlerin sorunlarını tek tek dinlemek için geldik. Mahallemizi temizlemek yapılacak olanları yapmak için buradayız. Siz isteyin bizler tek tek yerine getirelim. Tüm ekibimle buradayım. Muhtarımız ve mahalle temsilcilerimizin talepleri ile sizlerin sorunlarını çözüme kavuşturmak için buradayız. Ceyhan’ı pırıl pırıl yapmak için, çalışıyoruz. Ceyhan merkezimize gösterdiğimiz aynı hassasiyeti kırsaldaki tüm mahallelerimize gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Mustafabeyli Mahalle Muhtarı Mahmut Buldu ise Mustafabeyli’de bir ilke imza atıldığını belirterek, "Çok güzel bir temizlik yaptılar. Eski tabirle bugün bizi kırkladılar sağ olsunlar var olsunlar" diye konuştu.