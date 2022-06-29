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Muhtarlardan semt pazarı talebi

Adana’da muhtarlar, 5 Ocak Semt Pazarı’nın üstünün kapatılarak modern hale getirilmesini edilmesini istedi.

ADANA 29.06.2022, 12:59
Muhtarlardan semt pazarı talebi

Adana’da muhtarlar, 5 Ocak Semt Pazarı’nın üstünün kapatılarak modern hale getirilmesini edilmesini istedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı 5 Ocak Mahallesi’nde bulunan 5 Ocak Semt Pazarı’na ziyaret eden yetkililer, pazarın üstünün kapatılarak modern hale getirileceğinin sözünü verdi. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen pazarın üstü kapatılmadı.

Geçen aylarda ise pazarcı esnafı arasında yer kavgası çıktı ve 2 kişi yaralandı.

5 Ocak Mahalle Muhtarı Hasan Can ve bölge muhtarları toplantı yaparak pazar yerinin biran önce modern hale getirilmesi gerektiği görüşünde birleşti.

Muhtarlar, bu konuda yetkililerden yardım istedi.

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