Muhtarlararası Futbol Turnuvası’nda şampiyon Saimbeyli

Final müsabakasını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Saimbeyli ve İmamoğlu’ndan gelen seyirciler ile çok sayıda vatandaş izledi.

Şampiyon Saimbeyli takımına kupasını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti.

Turnuvada ikinciliği kazanan İmamoğlu Muhtarlar Takımı’na kupasını İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, memlekette büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönemde sporun birleştirici, kaynaştırıcı gücünün bu turnuvayla bir kez daha görüldüğünü söyledi. Başkan Karalar, “Spor; kardeşliği, dostluğu, bağları kuvvetlendiriyor. Memleketimizin en fazla ihtiyacı olan şey barış, sevgi, kucaklaşma, birliktelik. Bu ortamı tesis etmemiz gerek. Böyle bir barış mevsimini küçük de olsa başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katkı koyan, emek veren tüm muhtarlarımıza sonsuz teşekkür ederim" dedi.