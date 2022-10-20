Muhtarlar Günü türkülerde kutlandı

Adana’nın merkez Çukurova ilçesine bağlı mahalle muhtarlarının ”Muhtarlar Günü” kutlamasına katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ”Sizler bizim gönüllü temsilcilerimizsiniz. Kalan bir buçuk yılı da başarıyla geçirmeyi umuyorum” dedi.

Baro Tesislerinde yapılan kutlamaya Çukurova’ya bağlı mahalle muhtarları katıldı. Başkan Çetin, muhtarların ısrarını kıramadı ve türkü söyledi.

Muhtarlara hitap eden Başkan Soner Çetin, “Hep beraber çalıştık çabaladık Çukurova ilçemizin önemli bir sorunu kalmadı. Günü birlik sorun dışında hiç sorun kalmayacak. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadım, hiç şikayet etmedim, işçimizi mağdur etmedik en iyi maaşı vermeye çalıştık. Esnafımızı da mağdur etmiyoruz. Onlara da borçlarımızı tıkır tıkır ödüyoruz. Borcumuzu sıfırladık, mali disiplini sağladık ve artıya geçtik. Çukurova Belediyesi bu açıdan Türkiye’deki ender belediyelerden biridir” dedi.

Muhtarların belediyenin gönüllü temsilcileri olduğunu belirten Çetin, “Sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bizi yönlendirin, müdürlerimizle irtibatta olun. Size bir sorunla ilgili, çözüm önerisi ile bir hemşehrimiz başvurduğunda bize iletin. Her Cuma Halk Günü yapmaya başladık, oraya da gelin, vatandaşı da yönlendirin. Orada anında talimat veririz ve o işi hallederiz. El ele yol arkadaşlığımız devam edecek. Kalan 1 buçuk yılı da birlikte başarıyla tamamlayacağız. Gününüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.