Muhtar Doğan: "OHAL süreci boyunca vatandaşlardan su ücreti alınmasın"

Yunusoğlu Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Ceyhun Doğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a çağrıda bulunarak, "OHAL süreci boyunca vatandaşlardan su ücreti alınmasın" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden Adana ve çevre iller de büyük oranda etkilendi. 18 binanın yıkıldığı ve yüzlerce binanın oturulmaz hale geldiği Adana’da vatandaşlar halen evlerine giremiyor. Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Ceyhun Doğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a çağrıda bulunarak, depremden etkilenen Adanalılar için yaraları sarmak için somut adımlar atması gerektiğine vurgu yaptı.

Muhtar Doğan, depremin Adanalıları psikolojik anlamda çok etkilediğini ifade ederek, "İnsanlar evlerine çıkamıyor, parklarda uyuyor. Böylesine elem verici bir afetin yaşandığı süreçte Adana Büyükşehir Belediyesi öncelikle su faturalarından imtina etmeli daha sonra kalıcı ve somut destekler için kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hareket ederek depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermelidir. Başkan Karalar’a çağrımız, OHAL süreci boyunca vatandaşlardan su ücreti alınmaması yönündedir" diye konuştu.