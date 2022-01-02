Müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana’da "kasten öldürme" suçundan girdiği cezaevinden şartlı tahliye olan müebbet hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesinde 2005 yılında ‘kasten öldürme’ suçundan girdiği cezaevinden şartlı tahliye edilen Engin Aktaş hakkında, yerel mahkemece verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Aktaş’ın yakalanması için çalışma başlattı. Hükümlünün, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesinde olduğunu belirleyen ekipler, Aktaş’ı sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Aktaş önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.