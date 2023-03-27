MSÜ Sınavı için Sarıçam Nüfus Müdürlüğü açık olacak

Adana’da, 2 Nisan’da yapılacak 2023-MSÜ Sınavı için 07.00-10.00 saatleri arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün açık olacağı bildirdi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “02 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam, Yüreğir ve Çukurova İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz 02 Nisan 2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır” denildi.