"Mobil vezne" hizmette

Seyhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ümit Dağlı, emlak vergisi, çevre temizlik vergi ile ilan reklam vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son günün 30 Kasım olduğunu hatırlatarak, vergi mükelleflerine 30 Kasım’a kadar vergi borçlarını ödeyip cezalı duruma düşmemeleri konusunda çağrıda bulundu. Dağlı, vatandaşların vergilerini kolaylıkla ödeyebilmeleri için mobil vezne uygulamasının da başlatıldığını açıkladı.

Seyhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ümit Dağlı yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinde son tarihin 30 Kasım Çarşamba günü olduğunu vurguladı.

Tahsilat noktalarında yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle yurttaşların mağduriyet yaşamaması için ödemelerin son günlere bırakılmaması gerektiği hatırlatan Dağlı, mükelleflere cezalı düşmemeleri için 30 Kasımdan önce vergilerini ödemeleri çağrısında bulundu.

Banka kartlarıyla ödeme olanağının da bulunduğu iki mobil vezne aracının 14-30 Kasım tarihleri arasında, belirlenen mahalle muhtarlıkları önünde ve yurttaşların yoğun olduğu kent park, meydan, bulvarlarda yurttaşlara hizmet vereceğini bildiren Dağlı, mobil vezne hizmetiyle ilgili 4440191 numaralı telefondan bilgi alınabileceğini kaydetti.

Dağlı mükelleflerinin, vergilerini belediye hizmet binasındaki vezneler ile belediyeye gelmeden e-devlet üzerinden, anlaşmalı banka şubelerinden ve seyhan.bel.tr web adresi üzerinden online olarak da yapabileceğini sözlerine ekledi.

Mobil veznenin hizmet vereceği muhtarlıklar ve tarihleri

14 Kasım Pazartesi günü 2000 Evler Muhtarlığı, 15 Kasım Salı günü Aydınlar Muhtarlığı, 16 Kasım Çarşamba günü Bahçeşehir Muhtarlığı, 17 Kasım Perşembe günü Karayusuflu, 18 Kasım Cuma günü Yeşiloba Muhtarlığı, 21 Kasım Pazartesi günü Hadırlı Muhtarlığı, 22 Kasım Salı günü Sarıhamzalı Muhtarlığı, 23 Kasım Çarşamba Yeşilyurt Muhtarlığı, 24 Kasım Perşembe günü Akkapı Muhtarlığı, 25 Kasım Cuma günü Fatih Muhtarlığı, 28 Kasım Pazartesi günü Tellidere Muhtarlığı, 29 Kasım Salı günü Gürselpaşa Muhtarlığı, 30 Kasım Çarşamba günü Pınar Muhtarlığı.

Mobil veznenin hizmet vereceği Bulvar, meydan, parklar

14 Kasım Pazartesi günü Ziyapaşa Çocuk Parkı (Kurtuluş Mahallesi Muhtarlığı yanı), 15 Kasım Salı Günü Beşocak Meydanı, 16 Kasım Çarşamba Gazipaşa Parkı (Cemalpaşa Mahallesi Muhtarlığı yanı), 17 Kasım Perşembe günü Aliye İzzetbegoviç Bulvarı (marketlerin olduğu bölge), 21 Kasım Pazartesi günü Oto Center, 22 Kasım Salı günü Yeşiloba (Atikop ve Adana İş Merkezi içi), 23 Kasım Çarşamba günü Uğur Mumcu Meydanı (İstasyon önü), 24 Kasım Perşembe günü Duygu Kafe, 25 Kasım Cuma günü Gazipaşa Parkı (Cemalpaşa Mahallesi Muhtarlığı yanı), 26 Kasım Cumartesi günü Büyüksaat Civarı, 27 Kasım Pazar günü Mavi Bulvar (Gizerler Market önü), 28 Kasım Pazartesi günü Hastaneler Kavşağı (Baraj Yolu), 29 Kasım Salı günü Çakmak Caddesi, 30 Kasım Çarşamba günü de Kent Meydanı’nda (Zabıta Müdürlüğü yanı).